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مادلين طبر لـ"الفجر الفني": أجسد زوجة السفير في "القمر أخر الدنيا".. وهذه أقرب الأعمال لقلبي

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تطل الفنانة مادلين طبر على جمهورها بطلتها الرائعة والمحببة لدى الملايين من خلال مشاركتها في مسلسل "القمر أخر الدنيا'' للفنانة بشرى، والذي لم يفصلنا عن عرضه الا ساعات معدودة.

وكشفت الفنانة مادلين طبر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن الشخصية التي تجسدها في هذا المسلسل قائلة: "أجسد شخصية تسمى فايزة وهي زوجة لسفير الذي يجسد دوره الفنان صبري عبد المنعم، ووالدة الفنانة التونسية ساندي".

وتابعت قائلة: "سعيدة بمشاركتي في المسلسل مع المخرج الجميل تامر حمزة، والمنتجة الموهوبة شيرين مجدي".

وأضافت كاشفة عن أقرب الأعمال التي قدمتها لقلبها قائلة: "تجسيدي لدور كليبة في مشاركتي بفيلم أطاطا مع محمد سعد، بالإضافة الى الساحرة أماهير مع أسر ياسين، والمعاصر ريش نعام لداليا البحيري".

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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