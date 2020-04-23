شبورة ورياح معتدلة.. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربًا، والرياح معتدلة، بينما يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





أما منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفي منطقة شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يسود في منطقة جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.





أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 1 والعظمى 31

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 28