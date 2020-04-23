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الحلقة الـ 18 من قيامة عثمان أرطغرل" تتصدر قائمة جوجل تريند

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت الحلقة الـ 18 من المسلسل التركي "قيامة عثمان" قائمة التريندات عبر موقع مؤشر البحث "جوجل".

وجاء ذلك بعد كشف بعض المفاجأت التي يحملها المؤلف محمد بوزداغ لجمهوره في عودة سافجي مرة أخرى، وعودة سنغور تكين شقيق أرطغرل الأكبر.

ولم تنتهي الأحداث على ذلك فقط، بل سوف يظهر محارب وعدو جديد لعثمان يسمى "حسين ألب"، الى جانب ظهور أكشا كوشا المحارب الجديد لغيخاتو.

وفي سياق أخر لم يتحدد حتى الأن موعد نهاية الموسم الأول للمسلسل، وتدور أحداثه في اطار من الدراما التاريخية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من نور الدين سونماز، اسماعيل حقي أورون، صاروخان هونيل، بوراك أوزجيفيت، صاروخان هونيل، تأليف محمد بوزداغ، إخراج متين جوناي.

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