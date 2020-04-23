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قبل عرضها بيوم تعرف على الضحية الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تعرض قناة Mbc مصر برنامج "رامز مجنون رسمي'' في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد أذان المغرب مباشرة.

وعلى أن تكون الضحية الأولى للفنان رامز جلال هي الفنانة ياسمين صبري، التي سوف تحل ضيفة في أولى حلقات برنامج المقالب الخاص به، وجاء ذلك بعد اعلانه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

حيث كتب رامز قائلا: "انتظروا الحلقة الأولى يوم الجمعة مع ياسمين صبري".

يذكر أن تدور أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" حول استضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى جودة، وسيتم توجيه بعض الاسئلة عليه وعلى الضيف أن يجيب على الأسئلة بكل صراحة، ثم يظهر رامز بشخصيته ومن هنا تدور أحداث المقلب.

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