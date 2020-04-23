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أبرزهم قائد البرازيل .. لاعبون مرشحون لمغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:32 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي


أشارت عدة تقارير مقربة من نادي باريس سان جيرمان، أن النادي سيشهد العديد من التغييرات الجذرية في تشكيلة الفريق الأول، إستعداداً للموسم المقبل.


وكان العملاق الباريسي قد أدى موسماً مميزاً قبل التوقف بسبب كورونا، فاز فيه بلقب كأس الرابطة وكأس السوبر، وكان متصدراً لبطولة الدوري الفرنسي بفارق مريح، بالإضافة لبلوغه دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أزاح بوروسيا دورتموند الألماني.


ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق مغادرة العديد من اللاعبين في الصيف الموسم لأسباب متعددة، بين انتهاء عقد أو انتهاء الإعارة أو البيع.

ونبرز لكم من خلال هذا التقرير، أبرز المرشحين لمغادرة النادي الباريسي في فترة الإنتقالات الصيفية.


ماورو إيكاردي

رغم تسجيله 20 هدفاً وصناعة 4 أهداف في 31 مباراة، لا تنوي إدارة باريس سان جيرمان تفعيل بند شراء عقد اللاعب المعار من إنتر ميلان، وبالتالي سيعود للنيرادزوري مجدداً، في انتظار بيعه ليوفنتوس أو تشيلسي أو نابولي.


تياجو سيلفا


مع بلوغه سن 35 عاماً، قررت إدارة الفريق عدم تجديد عقد المدافع الدولي السابق، والذي قد يغير وجته نحو الدوري الصيني أو الأمريكي، أو العودة للبرازيل.


توماس مونييه

لا تفضل الإدارة تجديد عقد الظهير الأيمن البلجيكي الدولي رغم ظهوره في الكثير من المباريات مع الفريق، ويعد اللاعب مطمعاً لاندية أرسنال وإنتر ميلان.


ليفين كورزوا


موقفه مشابهاً إلى حد كبير لموقف مونييه، حيث لا تفضل الإدارة تجديد عقده أيضاً، وربطته عدة تقارير بالذهاب ليوفنتوس مقابل انتقال ماتيا دي تشيليو لباريس، كما يرغب أرسنال وبرشلونة في خدماته.


لينادرو باريديس


لم يظهر بمتسواه المعهود منذ انضمامه لباريس سان جيرمان من زينيت سان بطرسبرج الروسي في يناير عام 2019، ويبقى مطلوباُ في ناديه الأسبق روما.



إيريك ماكسيم تشوبو موتينج



ينتهي تعاقد الدولي الكاميروني في الصيف المقبل، ومع بلوغه سن الـ31 عاماً، قد يبدو وأن فترته في العاصمة الفرنسية قد أوشكت على النهاية.



يوليان دراكسلر


عانى الألماني الموهوب من قلة فرص اللعب في السنوات الأخيرة، وفي ظل استعداده للدخول لموسمه الأخير مع الفريق، قد توافق الإدارة على رحيله في الصيف، عوضاً عن خسارته بالمجان.

يظل مطلوباً من أندية ألمانية، مثل شالكة وفولفسبورج وباير ليفركوزن.




إيدنسون كافاني


اختلف الأوروجواياني الدولي مع الإدارة حول مدة العقد لجديد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في توقيع عقد لمدة 3 سنوات، بينما ترى الإدارة أن العقد يجب أن يكون أقل من ذلك.


وفي ظل إصراره على الرحيل، قد يلتحق بناديه السابق نابولي، أو أتليتيكو مدريد، أبرز المهتمين بضمه، ويبقى خيار بوكا جونيورز الأرجنتيني وارداً.


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