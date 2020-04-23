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ما قدمه جاريث بيل لريال مدريد

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:37 ص
بيل
بيل
أميرة فطيم
قدم الويلزي جاريث بيل، مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في سبتمبر 2013.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام بيل مع ريال مدريد:-

كسر بيل كافة الأرقام القياسية وحقق انطلاقة مميزة رفقة الريال؛ بعدما نجح في تسجيل 83 هدفاً، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليصبح أكثر لاعب بريطاني سجل في تاريخ المسابقة.

 فيما أحرز ظاهرة ريال مدريد 4  أهداف فى بطولة كأس إسبانيا، و16 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا و6 السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية.

ونجح بيل في التفوق على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ، بعدما أحرز بيل هاتريك أمام فريق كاشيما أنتلرز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، ضممن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2018- 2019، ليصبح ثالث لاعب يسجل هاتريك في مباراة بكأس العالم للأندية بعد كريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وحصد بيل الكرة الذهبية، بعد تتويج ريال مدريد بمسابقة كأس العالم للأندية على حساب فريق العين بأربعة أهداف مقابل هدف، بموسم 2018- 2019.

وبلغة الأوقام يكون بيل قد شارك مع ريال مدريد في 246 مباراة، بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 105 هدف.

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