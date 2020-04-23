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"بهذه البوسترات".. زينة تروج لمسلسلها "جمع سالم" في رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة مجموعة من البوسترات الترويجية لشخصيات المسلسل الرمضاني "جمع سالم" للفنانة زينة.

وكتبت زينة على هذه الصور قائلة: "أبطال مسلسل جمع سالم، تأليف محمد ناير، إخراج ايمان حداد، Dop: عاشور، ستايلست ياسمين رضا، إنتاج Schermo".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منتظرينك جدا يا فنانة يا قمر بموت فيكي جدا.

وشارك في بطولة مسلسل جمع سالم" كل من دلال عبد العزيز وزينة وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

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