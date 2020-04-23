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تعرف على القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل "فلانتينو" في رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
ينتظر الجمهور عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، والمقرر أن يبدأ عرضه غدا عبر شاشات التلفزيون مع حلول شهر رمضان المبارك.

القنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو.


ويبحت الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو، ومواعيد عرضه عبر التلفزيون المصري وذلك لمتابعة المسلسل، خلال شهر رمضان.

ويرصد موقع الفجر الفني القنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو

رغم أن شاشة إم بي سي مصر، كانت إعلنت عن عرض مسلسل "فلانتينو" إلا أن تفاجأ الجميع بنقل عرضه عبر شاشة dmc دراما منذ يومين.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو في رمضان 2020
السادسة والنصف مساءًا بالتزامن مع تواجد الأسر المصرية على موائد الإفطار كما يعاد المسلسل في الواحدة صباح اليوم التالي.

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