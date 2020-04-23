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صفقات يسعي برشلونة لإتمامها في الصيف

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:00 ص
بر
بر
علي ماهر حلمي

تسبب فيروس كورونا المستجد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى مما أدى لتفكير الأندية الأوربية في التفكير بفترة الانتقالات الصيفية القادمة تحضيرا للموسم الجديد في أوروبا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي صفقات نادي برشلونة الذي يسعي النادي الكتالوني لإتمامها في الصيف:

يسعي نادي برشلونة الاسباني في ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.

ويعد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الهدف الثاني لإدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد كثرة إصابات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الفترة الأخيرة.

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