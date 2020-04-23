أحمد الصالح: كهربا لن ينجح مع الأهلي









تحدث أحمد صالح ظهير ايمن الزمالك السابق، عن موقف كهربا من نجاحه مع الأهلي، وعن نجاح صالح جمعة مع الزمالك حال رحيله عن الأحمر.





وقال أحمد صالح عبر قناة الزمالك:" كهربا مش مركز مع الأهلي، لذلك هو لن ينجح هناك، وكنت قد طالبت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، برحيل اللاعب منذ عدة مواسم.





وتابع:" عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، وكنت أتمنى أن أضمه للزمالك قبل رحيله إلى بيراميدز".





وواصل:" صالح جمعة سينجح في الزمالك في حال رحيله عن الأهلي، بشرط أن يكون لديه رغبه في ذلك للرد على منتقديه".



