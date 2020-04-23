جاريث بيل يتبرع للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا





أعلن جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن تبرعه للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.





جاء إعلان بيل عن تبرعه لصالح مستشفى "ولد" ببلاده ويلز ومدينة كارديف سيتي، خلال فيديو خاص له عبر "تويتر".





حيث كشفت بعض التقارير الصحفية، أن جاريث بيل تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه استرليني، كما أعلن دعمة الكامل للقائمين على مكافحة فيروس كورونا.





كما شكر جاريث بيل الأطباء الذين يعملون من أجل مكافحة فيروس كورونا، وخاصة هيئة الصحة الوطنية في ويلز.



