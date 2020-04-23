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جوزيه مورينيو يجبر مدافع توتنهام على الرحيل

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:02 ص
مدافع توتنهام
مدافع توتنهام
الفجر الرياضي

اعترف يان فيرتونخين مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه منفتح على مغادرة النادي اللندني، قائلاً إن فكرة الانتقال إلى بلد آخر وتعلم لغة جديدة تروق له.

 

ويعد فيرتونخين (33 عاماً) عنصراً أساسياً في تشكيلة توتنهام منذ انضمامه إليه عام 2012، قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي.

 

وشارك نجم المنتخب البلجيكي في 311 مباراة مع توتنهام، وسجل 14 هدفاً، لكنه ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق خلفاً لماوريتسيو بوتشيتينو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

ومع انتهاء عقده مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي، يقول فيرتونخين إن وقته في الفريق الإنجليزي ربما يقترب من نهايته.

 

وجاء ذلك في مقابلة اجرتها مع فيرتونخين اليوم الأربعاء، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، شبكة بلاي سبورتس التليفزيونية البلجيكية، ونشرتها عبر حسابها على يوتيوب، حيث كشف خلالها عن مستقبله مع توتنهام.

 

وقال فيرتونخين: "أريد التوقيع مع النادي المناسب، قد يكون سبيرز، أو ناد آخر.. ينبغي أن يكون للنادي الذي ألعب له الطموح، أريد أن ألعب في أوروبا لأن المنتخب الوطني مهم بالنسبة لي".

 

وأشار اللاعب أيضاً إلى أنه يمكن أن يفضل الانتقال بعيداً عن إنجلترا لأنه حريص على تعلم لغة أخرى، خاصة بعدما أبدت أندية في إسبانيا وإيطاليا اهتمامها للحصول على خدماته.

 

وصرح فيرتونخين: "أريد أن أتعلم لغة أخرى، إسبانيا وإيطاليا خياران بالنسبة لي، وستلعب مدة العقد دوراً أيضاً في تحديد وجهتي".

 

ومن المتوقع أن يتأثر سوق الانتقالات هذا الصيف بشدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم حالياً، ومن غير المرجح أن تنفق معظم الأندية مبالغ كبيرة بسبب الآثار الاقتصادية للفيروس.

 

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