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من سقف منزلها.. جينفر لوبيز تشارك بحملة ترويج لماركة أزياء

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
بسبب العزل المنزلي، كان من الصعب على النجمة جينفر لوبيز الخروج من المنزل لإجراء جلسة تصوير ضمن حملة ترويجية لأحد ماركات الأزياء الشهيرة.

وعوضا عن ذلك، نشرت جينفر لقطات من جلسة التصوير التي أجرته أعلى سطح منزلها، تماشيا مع الظروف التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها جينفر لماركة أزياء Coac، خاصة بما تطرحه لموسم ربيع 2020.

وكانت الأزياء التي ظهرت بها جينفر، من تنسيق التسايلست روب زانجرادي، وماريل هاين.

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