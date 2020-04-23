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تأجيل طرح الجزء الجديد من فيلم Venom لصيف 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
قررت شركة سوني المنتجة لفيلم venom للنجم الكبير توم هاردي تأجيل طرح الفيلم بصالات العرض السينمائية حتى صيف 2021 المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفاد بأن الفيلم، حقق ايرادات مرتفعة دفعت شركة سوني للعمل على طرح جزء جديد منه بعد حصد جزئه الأول لإيرادات وصلت لـ 855 مليون دولار.

وكان من المفترض أن يتم طرح الجزء الجديد من الفيلم بحلول يوم 2 أكتوبر عام 2020 الجاري لولا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر شخصية venom من شخصيات الأبطال الخارقين التابعة للقصص المصورة بعالم مارفل السينمائي.

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