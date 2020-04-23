نجوم مسلسل فريندز ينضمون لتحدي ALL IN لدعم متضرري كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التحدي أعلن عنه نجوم المسلسل باسم ALL IN ومن خلاله يطالب المشاركين بالتحدي 5 آخرين من اصدقائهم المقربين للمشاركة بالتحدي والتقدم بتبرعات.



وسبق لعدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود أن أعلنو عن العديد من المبادرات لدعم متضرري تفشي فيروس كورونا المستجد، عبر التبرعات بنفسهم ورعاية حملات جمع التبرعات عبر جمعيات أخرى.



ومن أبرز من سبق لهم الإعلان عن تقدمهم بتبرعات، كيم كارداشيان وبروس ويليس وكايلي جينر وأنجلينا جولي وجورج كلوني وزوجته.



أعلن نجوم ونجمات مسلسل فريندز عبر صفحاتهم الرسمية على موقع انستجرام، عن تحدي جديد لجمع تبرعات لدعم المتضررين من أزمة كورونا.