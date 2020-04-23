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ديزني تبدأ العمل على جزء ثالث من مسلسل The Mandalorian

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قبل 6 أشهر من طرح الجزء الثاني منه، أعلنت شركة ديزني عن انها بدأت العمل بالفعل على انتاج وتصوير الجزء الثالث من مسلسل The Mandaloria.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تم بثه عبر شبكة البث الرقمي التابعة لديزني، ديزني بلص، وحقق نجاح، كونه قدم صورة مغايرة لعالم أفلام star wars الشهير.

وكانت قد أجلت ديزني طرح الجزء الثاني من المسلسل لحين نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد أن توقف تصوير الموسم الثاني منه، وذلك حتى منتصف عام 2021 المقبل.

وسيعود كمخرج للمسلسل، المخرج الكبير Jon Favreau صاحب الفضل في انطلاقة عالم مارفل السينمائي بإخراجه لفيلم iron man.

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