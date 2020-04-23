كاني ويست يوزع 300 ألف وجبة للمتضررين من كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كاني، اتفق مع سلسلة مطاعم Chick-Fil-A لتقوم بتوزيع 300 ألف وجبة مجانية على المحتاجين ممن فقدوا عملهم بسبب الأزمة.



ذلك بعد أن سبق لكيم كارداشيان زوجة كاني ويست، أن أعلنت تقدمها بتبرعات بقيمة 2 مليون دولار لدعم المستشفيات في مواجهة ازمة كورونا.



كما سبق واعلنت كيم عن تخصيصها لمصانع مستحضرات التجميل الخاصة بها، لصالح جهود ابحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.



كشفت مصادر مقربة من مغني الراب الشهير كاني ويست، عن ما يقوم به المغني في مساعدة المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.