بعد اتهامها بالإساءة للممرضات.. درة توضح

هجوم كبير تعرضت له الفنانة التونسية درة بسبب دورها في فيلم "يوم وليلة" الذي عرض مؤخراً عبر "يوتيوب"، وتسبب في توجيه اتهامات لها من قبل نقابة الممرضين، بالإساءة إلى دور الممرضة من خلال الشخصية التي قدمتها في العمل.





وقد وصلت الدعوات إلى حد المطالبة بتدخل رئاسي من أجل وضع حد للأمر، خاصة أن الفيلم – بحسب مهاجميه - يسيء إلى معنويات "الجيش الأبيض" الذي يخوض في الوقت الحالي معركة مع فيروس كورونا المستجد.





إلى ذلك كشفت درة لـ" أموراً هامة خاصة بالفيلم ودورها فيه، مؤكدة أن العمل تم تصويره منذ عامين كاملين، وبعدها تأخر عرضه في دور العرض.



