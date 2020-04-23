بعد اتهامها بالإساءة للممرضات.. درة توضح
وأضافت: "بعدها تم عرضه قبل أزمة كورونا، ورفع بعدها من دور السينما قبل أن يعرض مؤخراً على يوتيوب. ومن الصدفة أن يتم عرضه بالتزامن مع أزمة الفيروس".
كما أوضحت أن العمل يحتوي على العديد من الشخصيات، من بينها شخصية الممرضة التي قدمتها، وهي تعيش في ظروف قاسية وتقوم بالعديد من الأمور الخاطئة، لافتة إلى أنهم لا يسيئون بذلك إلى مهنة التمريض، ولا يقصدون من خلال تلك الشخصية تعميم الأمر، خاصة أنها استثناء قد يكون بنسبة واحد في المليون.
وشددت على كون البعض تطرق إلى جنسيتها، لذلك أكدت أن مؤلف الفيلم مصري أصيل وهو المسؤول عن الشخصيات، كما أن المخرج مصري، وأنها فنانة قدمت الدور مثل كافة الأدوار التي تعرض عليها، لتقبل بعضها وترفض البعض الآخر.
أما عن حصولها على أجر أكبر للقيام بالشخصية، فقد نفت درة الأمر، مشيرة إلى كونها تقاضت أجراً طبيعياً، مشددة على أن الفيلم إنساني يتناول بعض الشخصيات التي لديها مشاكل إنسانية