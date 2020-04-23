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بعد اتهامها بالإساءة للممرضات.. درة توضح

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
هجوم كبير تعرضت له الفنانة التونسية درة بسبب دورها في فيلم "يوم وليلة" الذي عرض مؤخراً عبر "يوتيوب"، وتسبب في توجيه اتهامات لها من قبل نقابة الممرضين، بالإساءة إلى دور الممرضة من خلال الشخصية التي قدمتها في العمل.

وقد وصلت الدعوات إلى حد المطالبة بتدخل رئاسي من أجل وضع حد للأمر، خاصة أن الفيلم – بحسب مهاجميه - يسيء إلى معنويات "الجيش الأبيض" الذي يخوض في الوقت الحالي معركة مع فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك كشفت درة لـ" أموراً هامة خاصة بالفيلم ودورها فيه، مؤكدة أن العمل تم تصويره منذ عامين كاملين، وبعدها تأخر عرضه في دور العرض.

وأضافت: "بعدها تم عرضه قبل أزمة كورونا، ورفع بعدها من دور السينما قبل أن يعرض مؤخراً على يوتيوب. ومن الصدفة أن يتم عرضه بالتزامن مع أزمة الفيروس".

كما أوضحت أن العمل يحتوي على العديد من الشخصيات، من بينها شخصية الممرضة التي قدمتها، وهي تعيش في ظروف قاسية وتقوم بالعديد من الأمور الخاطئة، لافتة إلى أنهم لا يسيئون بذلك إلى مهنة التمريض، ولا يقصدون من خلال تلك الشخصية تعميم الأمر، خاصة أنها استثناء قد يكون بنسبة واحد في المليون.

وشددت على كون البعض تطرق إلى جنسيتها، لذلك أكدت أن مؤلف الفيلم مصري أصيل وهو المسؤول عن الشخصيات، كما أن المخرج مصري، وأنها فنانة قدمت الدور مثل كافة الأدوار التي تعرض عليها، لتقبل بعضها وترفض البعض الآخر.

أما عن حصولها على أجر أكبر للقيام بالشخصية، فقد نفت درة الأمر، مشيرة إلى كونها تقاضت أجراً طبيعياً، مشددة على أن الفيلم إنساني يتناول بعض الشخصيات التي لديها مشاكل إنسانية

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