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نجوم الغناء بهوليوود يحييون الذكرى الرابعة على رحيل Prince

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تستعد شبكة قنوات CBS لتقديم عرض تليفزيوني غنائي يشارك به عدد من أبرز نجوم هوليوود بعالم الغناء، احياء لذكرى رحيل النجم الكبير برنس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العرض التليفزيوني سيشارك به كل من النجم جون ليجيند، والنجم ديف جروهل، والنجم "أشر"، ويتم بثه يوم الثلاثاء المقبل.

واختارت شبكة CBS، عنوان لهذه الاحتفالية، هو Let's Go Crazy: The Grammy Salute To Prince، تكريما للمغني الذي كان اسمه كاملا "[رنس روجرز نيلسون".

وستشارك اكاديمية علوم وفنون الصوتيات، جرامي، في هذه الاحتفالية بتقديم ارشيف مميز لمسيرة النجم الكبير الراحل.

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