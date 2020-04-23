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مؤلفة أفلام The Hunger Games تعلن سلسلة جديدة مشتقة من الأحداث

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت الكاتبة الأمريكية سوزان كولينز، عن سلسلة جديدة مشتقة من احداث افلام The Hunger Games، تشرف على انتاجها شركة ليونز جيت للنجمة جينفر لورانس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن السلسلة المشتقة من الأحداث، ستدور قبل بداية أحداث السلسلة الرئيسية، وشتهد مشاركة عدد كبير من أبطال السلسلة الرئيسيين.

وأوضحت الصحيفة أن النجمة جينفر لورانس ستعود لدورها الرئيسي، وشخصية كاتنسي إيفردين، كما ستحرص على أن تقدم للجمهور حبكة مميزة لا تقل عن ما قدمته خلال السلسلة الرئيسية.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم القدير، دونالد سثرلاند، والذي شارك في جميع الأجزاء الرئيسية من السلسلة حتى الآن.

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