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كريس باين بديلا لفال كيلمر في النسخة الحديثة من فيلم "The Saint"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اختير النجم كريس باين ليجسد الشخصية الرئيسية في نسخة حديثة من فيلم The Saint الذي طرح بداية الألفية الجديدة من بطولة النجم فال كيلمر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كريس سيجسد دور البطولة بدلا من فال، في الفيلم الذي طرح منذ 20 عاما، من انتاج شركة بارامونت بيكتشرز.

وعرف النجم كريس باين بمشاركته بأحد الادوار الرئيسية في آخر الأجزاء التي طرحت من أفلام الخيال العلمي الشهيرة star trek.

كما عرف بمشاركته في بطولة فيلم wonder woman ضمن عالم أفلام القصص المصورة التابع لشركة DC مع النجمة جال جادوت.

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