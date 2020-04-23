جيمس مكفوي يجمع تبرعات لدعم الفرق الطبية ببريطانيا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جيمس أعلن عن حملته لجمع التبرعات، عبر ظهوره ببرنامج التوك شو الصباحي good morning bretain.



وأعلن جيمس أن هذه التبرعات، ستساهم في شراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة لدعم العاملين بالمجال الطبي ببريطانيا، بالإضافة لشراء ملابس للأطباء وأقنعة وقاية.



وأعترف جيمس أن العاملين بالمجال الطبي ببريطانيا كان لهم الفضل في انقاذ حياته في يوم من الأيام حين تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته، ما يشعر بمسئوليته تجاههم في هذا الوقت.



بدأ النجم جيمس مكفوي حملة جمع تبرعات تحت رعايته، يسعى من خلالها لجمع ما يزيد عن 270 ألف جنيه استرليني لدعم الفرق الطبية ببريطانيا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.