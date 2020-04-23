أطباء القلب يحددون عودة الدوري الإنجليزي

يسعى الاتحاد الإنجليزي عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ولكن مع وجود ضوابط عديدة للحفاظ على أرواح الرياضيين.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عأ ن استئناف مباريات البريميرليج مرتبط بتقرير أطباء القلب عن النتائج المحتملة لإصابة اللاعبين بمشاكل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن رابطة البريميرليج طلبت من أطباء تقديم تقرير بشأن احتمالية تعرض اللاعبين لمشاكل في القلب، إذا أصيبوا بعدوى في الجهاز التنفسي مع خوضهم لتدريبات شاقة.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية اشترطت الحصول على تقرير الأطباء قبل عودة النشاط، كما سيتم إرساله إلى أندية البريميرليج.

وقالت إن مديري البريميرليج قلقون أيضًا على سلامة اللاعبين، لذلك يريدون التوصل إلى سيناريو آمن لعودة النشاط، عقب التوقف لمدة 6 أسابيع.

وأضافت أن من الأفكار المرشح تطبيقها عند عودة المباريات تجنب الاستحمام الجماعي، وتناول اللاعبين للطعام بعيدًا عن زملائهم في الفريق، وإجراء اختبارات كورونا بانتظام كل 7 أيام عقب استئناف النشاط في شهر يونيو على أقل تقدير.