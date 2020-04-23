Advertisements

أطباء القلب يحددون عودة الدوري الإنجليزي

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:49 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
الفجر الرياضي

يسعى الاتحاد الإنجليزي عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ولكن مع وجود ضوابط عديدة للحفاظ على أرواح الرياضيين.

 

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عأ ن استئناف مباريات البريميرليج مرتبط بتقرير أطباء القلب عن النتائج المحتملة لإصابة اللاعبين بمشاكل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت إلى أن رابطة البريميرليج طلبت من أطباء تقديم تقرير بشأن احتمالية تعرض اللاعبين لمشاكل في القلب، إذا أصيبوا بعدوى في الجهاز التنفسي مع خوضهم لتدريبات شاقة.

 

وأوضحت أن الحكومة البريطانية اشترطت الحصول على تقرير الأطباء قبل عودة النشاط، كما سيتم إرساله إلى أندية البريميرليج.

 

وقالت إن مديري البريميرليج قلقون أيضًا على سلامة اللاعبين، لذلك يريدون التوصل إلى سيناريو آمن لعودة النشاط، عقب التوقف لمدة 6 أسابيع.

 

وأضافت أن من الأفكار المرشح تطبيقها عند عودة المباريات تجنب الاستحمام الجماعي، وتناول اللاعبين للطعام بعيدًا عن زملائهم في الفريق، وإجراء اختبارات كورونا بانتظام كل 7 أيام عقب استئناف النشاط في شهر يونيو على أقل تقدير.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تكشف الحل السحري للتعامل مع كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 9 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

كاركاتير ..عودة الدوري المصري

طبيب بمستشفى بسيون يكشف ملابسات وفاة طفلة لعدم وجود 'دكتور'

جوارديولا: برشلونة نادي القلب ولكن!

نجم برشلونة يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

نجم مانشستر سيتي يعود للتدريبات.. وجوارديولا يحدد موعد عودته

كلوب يدرس عودة كوتينيو في الميركاتو الصيفي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم