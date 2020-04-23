Advertisements

نشرة مرور الفجر.. كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:12 ص
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
تشهد المحاور والميادين والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، انتظاما بحركة المرور، على أغلب المحاور والكباري والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع والميادين، لتنظيم حركة السيارات، للحد من حوادث السير والكثافات المرورية.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فضلا عن ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وسادت الحركة المرورية بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

اقرأ أيضًا..

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


اقرأ أيضًا..

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (282) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (86) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (6) دراجات نارية مخالفة، (31) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تشهد المحاور والميادين والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، انتظاما بحركة المرور، على أغلب المحاور والكباري والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، للحد من حوادث السير والكثافات المروري.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فضلا عن ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وسادت الحركة المرورية بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

اقرأ أيضًا...حملات مرورية لتحقيق الانضباط

 في سياق آخر واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.

وتماإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


كما ضبطت الإدارة العامة للمرور خلال الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، (1995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (282) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (86) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (6) دراجات نارية مخالفة، (31) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة المرور مرور الفجر حركة المرور بوابة الفجر المرور

أخبار تهمك

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 22 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

منظمة الصحة العالمية تكشف الحل السحري للتعامل مع كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 7 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 6167 مخالفة مرورية

نشرة مرور"الفجر".. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة "الفجر".. تعرف على حالة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم