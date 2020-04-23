الطالع الفلكي الخَمِيس 23/4/2020..دَاخِل المَنْزِلْ!

*يُولَد الهلال المُبَارَكْ للشّهر المُعَظَّم فى الرّابعة و26 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 15 برمودة قبطى ، 23 نيسان رُومى، 30 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - والبُفتيك لازم البُفتيك عشان مَحَدّشْ يؤول حاجة، إنْتِى عَامْلَة حَفْلَة؟(عبدالمنعم مدبولى من فيلم الحَفِيد-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى الثّور إقتران الشمس فى الثّور- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.





يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الثور، القمر يحكم بُرج السرطان فقط وبيت شرفه وقوّته وعلوّه برج الثّور وبيت ضعفه ووباله برج العقرب ، الثور تحكمه الزهرة ويُعرف ببرج الفحولة والذى يجد سعادته داخل منزله فى الطعام والشراب وأداء الواجبات الزوجيّة ويُفضّل الراحة المنزلية عن النزهات والحفلات الصاخبة لذلك يُعرف بأن مواليد الثور من النوع البيتوتى المُحب للأسرة كنموذج عبدالمنعم مدبولى بفيلم الحفيد ، ويُعبّر القمرعن الأم أو سيّدة لها مشاعر الأم ،القمر يرمز لسيّدة كبيرة السنّ تقوم بحل مشكلة عائليّة بشطارة كنموذج ثريا فخرى بحل مشكلة شادية بفيلم عش الغرام.





*(القمر فى الحَمَلْ إقتران الشمس فى الحَمَلْ- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الحَمَلْ ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة أشوينى/الحصان رمزها زوجيْن من الخيول يجرّان عربة تنقل الدّواء فى إشارة لقوّة تلك المنزلة لقدرات التشافى و النقاهة حيث يكون الإنسان غالباً منعزلاً فى طفولته "بداية برج الحَمَلْ" مهتماً أكثر بتلقّى العناية من والديْه ،هذه الطاقة مفيدة لإسترداد أى طاقة تكون قد فُقدت منّا خلال الفترة الفائتة وإعادة شحننا من جديد بطاقة الرّبيع الفريش الطازَجَة.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى الإحتفال بشهر رَمَضَان المُعَظَّم فكل عام وأنتُم بخير..





1- محمد عبد المطلب | أغنية رمضان جانا

2- مرحب شهر الصوم مرحب

3- افرحوا يابنات..يلا وهيصوا .. رمضان نور فوانيسه

4- ساعتين كاملين من اغاني شهر رمضان المصرية القديمة

5- أغنية رمضانية نادرة لإسماعيل يس

6- أفراح رمضان_ محمد عبد المطلب – صفاء أبو السعود

7- المسحراتي_ يا خال عوض

8- شكوكو المسحراتي . الترحيب بقدوم رمضان

9- شكوكو المسحراتي_ العطف على الفقير

10- المسحراتي ׀ سيد مكاوي – فؤاد حداد ׀ خان الخليلى









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نشاطات خارج المنزل إن لم تحظ بها فلا يعنى هذا أن تظل حبيس المنزل وأنت عابس، إبحث عن فيلم كوميدى قديم ، أبرك من مائة نزهة.





برج الثور: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول إن أمكنك ، النّاس لبعضها.





برج الجوزاء: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.





برج السّرطان: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة ، لك بصمة حنان خاصّة فلا تبخل بها.





برج الأسد: عليك مدّ يدَ العوْن لقريب مُحتاج أو فقير مُعْدَمْ ،لا تمتعض من تأخّر العائد لعملك الشّاق ، لكل مُجتهدٍ نصيب.

برج العذراء : الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سبباً فى فرحة غامرة وشغلاً لوقتك فى عمل نافع.





برج الميزان: هاتفك لايتوقّف عن الرّنين، علامة ميمونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.





برج العقرب: الترتيب والنظام والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج القوس: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الجدى: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الدّلو: حاول تغليف عباراتك فى ورقة سوليفان لامعة ، نجاح النصيحة يكون فى السرّ وليس فى العلن.





برج الحوت: الأدب واللطف هو الزّيْت الذى يضمن عدم إحتكاك أجزاء الموتور المعدنيّة ببعضها أونشوب الخلافات،عندها بإمكانك إقناع الآخرين بوجهة نظرك.



