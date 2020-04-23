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تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية،  أمس الأربعاء، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أكدت في تقريرها بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1614 حالة، مشيرة إلى أن 35 فقط من المصابين الجدد مواطنون عمانيون.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، قد تماثل 238 مريضا للشفاء من العدوى حتى الآن، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء على مستوى ثماني حالات وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

 

وقد قررت السلطات العمانية، عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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فيروس كورونا سلطنة عمان ارتفاع عدد الاصابات

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