الأرصاد تكشف رسميا عن موعد ارتداء الملابس الصيفية

كشفت الأرصاد الجوية عن موعد رتداء الملابس الصيفية وتخفيف الملابس الشتوية، محذرة من عدم تخفيفها هذه الفترة، نظرا لان الحرارة ترتفع صباحا، وتقل تدريجيا في ساعات الليل.





وقالت الأرصاد الجوية إنه يجب أن ننتظر لشهر مايو، لأن مع بداية أول مايو نكون قد وصلنا للنصف الثاني من فصل الربيع وهو الوقت الذي يشهد تسجيل أعلى درجات حرارة على مدار العام، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، لمعرفة حالة الطقس يوميا.



