أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-4-2020.. كيلو الأبيض يبدأ من 35 جنيها

أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق





استقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الإعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومع اقتراب شهر رمضان لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى31 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة نحو 41 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيها.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 45 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم 23-4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر34.5 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 39 جنيه





أسعار الكتاكيت اليوم





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه

سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه











