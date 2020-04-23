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أسعار الذهب اليوم الخميس 23-4-2020.. عيار 21 يواصل الارتفاع

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:55 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات في بداية التعاملات، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 745  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا


توقعات أسعار الذهب

توقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.


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