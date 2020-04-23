كيليان مبابي يغير خطة نيمار

زادت مخاوف مسئولي نادي باريس سان جيرمان تدريجيا بشأن مستقبل نجميه نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بينما يرغب نيمار في العودة إلى برشلونة، في أقرب فرصة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مخاوف سان جيرمان تتعلق بشأن إمكانية خسارة خدمات مبابي ونيمار معًا خلال الصيف المقبل.

وأشار إلى أن مبابي لا يزال يرفض التوقيع على عقد جديد مع سان جيرمان مما جعل الإدارة الباريسية تفكر في الخطة البديلة بأن يصبح نيمار قائدًا لمشروع النادي في السنوات المقبلة.

وأوضح أن تصرف مبابي سيدفع الإدارة الباريسية لمحاولة تحصين نيمار بكل قوة، وتعقيد رحيله في الصيف المقبل من "حديقة الأمراء".

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، لكن يجب إبرام الصفقة عبر موافقة سان جيرمان على تبادل لاعبين.