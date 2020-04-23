Advertisements

ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجمه إلى باريس

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
وكالات

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، لديه العديد من العروض للرحيل نهائيا عن النادي الملكي خلال الصيف المقبل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإسباني ، يدرسون وضع حكيمي، الذي يملك عقدا مع الريال حتى صيف 2023.

 

وأوضحت أن حكيمي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي، لشغل مركز الظهير الأيمن، بديلا لتوماس مونييه، الذي سيرحل الصيف المقبل.

 

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المغربي راغب بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية، لكن سان جيرمان سيواجه منافسة قوية على الصفقة، من جانب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

 

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرى حكيمي، في نفس قيمة لوكاس هيرنانديز، ظهير بايرن ميونيخ، وبالتالي في حال رحيله سيطلب النادي الملكي 80 مليون يورو. وهو نفس السعر الذي ضم به النادي البافاري النجم الفرنسي من أتلتيكو مدريد.

 

يشار إلى أن فترة إعارة حكيمي إلى دورتموند ستنتهي في الأول من يوليو المقبل، ومن المفترض أن يعود بعدها إلى فريقه الأم ريال مدريد.

 

ويقدم الدولي المغربي مستويات رائعة، منذ انضمامه إلى دورتموند، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار

منذ أقل من ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ ساعتين

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 10 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 11 ساعة

صن داونز يصدم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجمه إلى باريس

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم