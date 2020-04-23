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ألمانيا: حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز 5000 شخص

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في ألمانيا ارتفع إلى 5.094. هذه زيادة قدرها 215 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الإصابات الجديدة معتدلًا نسبيًا، حيث تم تسجيل 2352 حالة في 24 ساعة. وقد تعافى حوالي 3800 مريض إضافي من المرض.

أبلغت ألمانيا عن أكثر من 150.000 إصابة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت لاحق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن البلاد ما زالت في بداية أزمة الفيروس الجديد، محذرة من أن الوضع سيظل صعبًا للغاية لبعض الوقت.

وقالت ميركل في كلمة أمام البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني، للمشرعين: "سنعيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة قادمة".

كما تعهدت بتعزيز اختبار الفيروس: "الاختبار، الاختبار، الاختبار هو الطريق إلى الأمام".

استخدمت ميركل الخطاب للتعبير عن القلق من تخفيف بعض الولايات الألمانية من إجراءات التباعد الاجتماعي بسرعة كبيرة.

وحذرت قائلة: "لا يمكننا العودة إلى الحياة اليومية كما كانت قبل الفيروس.. دعونا نبقى أذكياء وحذرين أثناء الوباء."

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