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ننشر أسعار ياميش رمضان في البحر الأحمر

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:37 ص
سلع رمضان
سلع رمضان
محمد طه
يحرص المصريون قبل بداية شهر رمضان، أن يكونوا علي استعداد تام لهذا الشهر الكريم من كافة السلع الغذائية والياميش والمكسرات والحلوى التي تستخدم في إعداد أطباق الياميش.

وشهدت الأسواق فى محافظة البحر الأحمر ثباتًا للأسعار بعد أن قل الطلب عليها لاهتمام المواطنين بشراء السلع الأساسية الأخري من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والبقوليات.

تجولت عدسة بوابة "الفجر" داخل أحد السلاسل التجارية بمدينة الغردقة لرصد أسعار ياميش رمضان 2020 والذي يتم صنعه بمجموعة من المكسرات كالبندق والفستق واللوز وعين الجمل، وكذلك الفاكهة المجففة كالتين والقراصية والمشمشية، وأيضا منتجات قمر الدين والكاجو والعديد من المكسرات والأنواع الأخرى.

وسجل سعر كيلو السوداني المقشر 40 جنيها، سعر كيلو السوداني المجروش 45 جنيها، البلح يتراوح ما بين 10 إلى 35 جنيها، قمر الدين يتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيها، المشمشية تتراوح ما بين 85 إلى 120 جنيها، القراصيا تتراوح ما بين 85 إلى 120 جنيها، الفسدق يسجل 230 جنيها، الكاجو يسجل 290 جنيها، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 25 إلى 40 جنيها، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 40 إلى 90 جنيه.

بينما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 25 إلي 45 جنيها، البلح الجاف بـ 20 جنيهًا للكيلو، قمر الدين السوري بـ 35 جنيها، زبيب مستورد إيراني بسعر 65 جنيه للكيلو، الزبيب المحلى بـ 45 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ 70 جنيها، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 260 جنية، جوز الهند الخشن بـ 60 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ 65 جنيها، التين الجاف 20 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو.

فيما وصل سعر كيلو البندق الني 170 جنيها، كيلو البندق المحمص 240 جنيها، سعر كيلو اللوز 200 جنيها، سعر كيلو اللوز المحمص 235 جنيها، سعر كيلو عين الجمل بلغ 180 جنيها، سعر كيلو الكاجو 250 جنيهًا.

ومن جانبه أكد المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن هناك 24 منفذًا ضمن مبادرة"أهلا رمضان" على مستوى المحافظة لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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ياميش رمضان سلع رمضان بوابة الفجر الفجر اسعار السلع

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