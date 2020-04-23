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القضاء التونسي يوقف عرض مسلسل "قلب الذيب"

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
وكالات

 أصدر القضاء المستعجل في محكمة تونس حكماً بمنع القناة الأولى للتلفزة التونسية من بث مسلسل قلب الذيب الذي كانت تعتزم بثه بداية من اليوم الأول من رمضان بعد أن اشترت حقوق بثه من المنتجة خولة السليماني وذلك بعد أن رفعت قناة الحوار التونسي قضية لإبطال عرضه.

 وأثار تحويل المنتجة خولة السليماني للمسلسل من قناة الحوار التونسي إلى القناة الأولى للتلفزة التونسية المملوكة للدولة الكثير من الجدل القانوني والأخلاقي، إذ اتهمت محامية الحوار التونسي سونيا الدهماني المنتجة بالتحايل وخيانة مؤتمن بعد أن راوغت القناة وأبرمت عقداً مع التلفزة الوطنية.

كما اتهمت القناة الأولى بالتآمر على قناة الحوار التونسي لإعلان إفلاسها بعد أن تم الزج بمديرها وباعثها سامي الفهري في السجن.

من جهتها، نفت السليماني التلاعب والخيانة وقالت إنها اضطرت لبيع المسلسل للقناة الوطنية لتدفع الديون العالقة بعد أن أخبرت إدارة قناة الحوار التي قالوا إنها غير مستعدة لبث المسلسل خلال رمضان وبالتالي عدم حصولها على مستحقاتها إلا في وقت لاحق في حين يطالبها فريق العمل بالحصول على مستحقاتهم.

ويمنع هذا الحكم مبدئياً بث المسلسل لكن سيكون بإمكان السليماني ومؤسسة التلفزة التي حصلت على حقوق البث استئناف الحكم في انتظار البت في أصل القضية.

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