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عرض مسلسل خيانة عهد لـ يسرا و حلا شيحة على هذه القنوات

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها بمشاركتها الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، من خلال نشر صورة جديدة لها مع يسرا، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حلا، على الصورة قائلة:"سعيدة اني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا the beauty queen ويارب النجاح كله خيانة عهد رمضان ٢٠٢٠ انتاج العدل جروب علي القناة الأولي ودبي وcbc".

ويعرض مسلسل "خيانة عهد" عبر مجموعة من الشاشات الفضائية منها "القناة الاولى ودبي وسي بي سي"، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى وعبير صبري وخالد انور وجومانا مراد.

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