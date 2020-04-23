جلسة المستهل : تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت اليوم





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسراً 27.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 40.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5034.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4016.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.10%، خاسراً 4.070 نقطة ليصل إلى مستوى 3959.57 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 130.2 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار كويتى عبر 4064 صفقة.





وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة التخصيص القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.76%، تليه شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.38%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.02%، فيما تصدر سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10.94%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.23%.