رغم كورونا.. "البحيرة" تتزين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

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رغم ما تمر به البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، إلا أن مواطني محافظة البحيرة حرصوا علي تزيين الشوارع للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، وقام العديد من الأهالي وأصحاب المحلات بالاشتراك في شراء زينة رمضان وتعليقها في الشوارع وأمام منازلهم ومحالهم التجارية للاحتفال بالشهر الكريم.





وأكد عدد من الشباب المشاركين في تعليق الزينة أنهم يحرصوا كل عام على صناعة الزينة باستخدام أوراق ملونة وتعليقها بأنفسهم، كما يقوموا بجمع الأخشاب لصناعة مجسم فانوس وتعليقه لجذب نظر الجميع طوال شهر رمضان، مع الحرص على نظافة الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا.





كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، وجه كلمة هنأ فيها الشعب المصري وأهالي المحافظة بصفة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين بناسبة الشهر الكريم، وأحب أطمئنكم وألا تقلقوا فجميع السلع الغذائية متوفرة ونحن متواجدين بجانبكم ونعدكم بعدم الزيادة في الأسعار وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين وقوات الشرطة، فنحن في يوم شم النسيم فقط تم تحرير 31 محضر ومصادرة 89 طن أسماك فاسدة، لا مجال للفساد والفاسدين والكل يجب أن يلتزم وتكون الأسعار في متناول الجميع.





افتتاح معرض سلع غذائية بدمنهور





وقام محافظ البحيرة، بافتتاح معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، في إطار التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة.





ضم المعرض الذي تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعي بين المترددين، عددا من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلي 25%.





وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وأشاد بمستوى وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية والذي تضمن مختلف المنتجات من جناح للخضر والفاكهة وآخر للسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.





وقال محافظ البحيرة، إن الهدف من افتتاح معرض السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية هو توفير السلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسبة 20% عن مثيلاتها بالأسواق، للقضاء على جشع بعض التجار المحتكرين ومنع غلاء أسعار.