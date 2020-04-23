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بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:51 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن حملات التطهير والتعقيم بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا والخاضعة للحجر الصحي، مستمرة بكثافة لليوم الثامن علي التوالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد محافظ كفرالشيخ، في بيان صحفى، علي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا على استمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير سيارة لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعدم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، مشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

وتابع محافظ كفرالشيخ، توفير بدائل سريعة وماكينات صرف متنقلة تجوب قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، حيث خصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى لتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين والمعاشات من الأسر تحت العزل الصحي المنزلي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم (389) لسنة 2020م في 16 ابريل الماضي، والذي ينص علي، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، "الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، "الحد القبلي" أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، "الحد الشرقي" أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، "الحد الغربي" أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)
بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)

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