مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 1.43% بمستهل جلسة الخميس





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، بمستهل جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.43% رابحاً 26.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1888.97 نقطة، مدفوعاً بصعود 7 قطاعات على رأسها العقارات، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 223.5 مليون سهم محققة ما قيمته 163.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2975 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 23 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.47%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.85%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.04%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.66%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.58%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 39.3 مليون ورقة بقيمة 46.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 7.14%