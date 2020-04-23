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رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي والمصريين بذكرى تحرير سيناء

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدير حمزة
هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق اول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء العزيزة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل من كل سوء وأن يديم على مصرنا الأعياد والانتصارات وأن تعبر مصر من نجاح إلى نجاح في مواجهة كل الصعاب التي يمر بها العالم محققين الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وفي سياق متصل، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكبار رجال الدولة بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعم الأمن والأمان والصحة والاستقرار على مصرنا الحبيبة والعالم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكما هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول الأعياد القبطية، وعيد القيامة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، قائلًا في بيان اليوم الأربعاء: "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد، وجميع الطنين موافي وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وآمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي سياق آخر، نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.


وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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