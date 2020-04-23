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رمضان 2020.. رسائل وعبارات تهنئة بالشهر الكريم

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رمضان 2020.. رسائل وعبارات تهنئة بالشهر الكريم

يحل شهر رمضان 2020 غدا، حيث يوافق الجمعة 24 من إبريل لعام 2020 ميلاديا والأول من رمضان لعام 1441 هجريا.

ويبحث الناس عن رسائل وعبارات لتهنئة الأخرين بشهر رمضن الفضيل، حيث تعبر العبارات المرسلة عن تعبر فرحة المسلم له ولغيره بقدوم شهر رمضان المبارك.

ومن أجمل رسائل وعبارات التهنئة بشهر رمضان الكريم ما يلي:

- أسأل الله أن يعطيك أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأحسن ما في الجنة رؤية الله، وأنفع الكتب كتاب الله، وأن يجمعك بأبر الخلق رسول الله، وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه، اللهم آمين.

- أسأل الله الذي أهلَّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

- أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسناتٍ تتكاثر وذنوباً تتناثر وهموماً تتطاير.

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