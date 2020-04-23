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"الشباب والرياضة" تطلق منافسات للكاراتيه "أون لاين"

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:57 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أسماء قورة
تنطلق منافسات بطولة الكاراتيه اليوم الخميس، "أون لاين" والتي يتم تنفيذها بشكل تجريبي بمحافظة الدقهلية، في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، نحو التحول الرقمي للبرامج والمشروعات المختلفة.


ويشارك في البطولة عدد 24 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى عدد 5 من الابطال متحدى الإعاقة، وتتم المنافسات أ"ون لاين" من خلال التصوير المباشر من المنزل.

وتأتى بطولة الدقهلية للكاراتيه مكملة لتجربة سابقة في محافظتي أسوان وجنوب سيناء ويتم تنفيذها بالكامل "أون لاين" من خلال مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع منطقة الدقهلية للكاراتيه.

وقال الدكتور أشرف صبحي: إن الوزارة تتوجه نحو التحول الرقمي لبرامجها ومشروعاتها المختلفة ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة بالبيت من خلال مبادرات وحملات ومسابقات متنوعة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار "صبحي" إلى تكليف مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالعمل على تنفيذ الأنشطة والبرامج إلكترونيًا تطببقًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

وكان شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أولى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية المنشأ بالقرار الوزاري رقم 305 لسنة 2020، والذي يضم في عضويته 13 اتحادا نوعيا.

وبدأ الاجتماع- وفقا لبيان صحفي بعرض الأهداف العامة لمجلس الإدارة وما يمثله هذا الاتحاد من أهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصري.  

وطالب وزير الرياضة أن تتماشى استراتيجية الاتحادات النوعية وفقا لرؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها. 

وأعرب "صبحي" عن ثقته في مجلس الإدارة الذي تم تشكيلة من كافة الاتحادات النوعية، متطلعا لتحقيق التكامل بين الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والنوعية، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، مؤكدا على جهود الوزارة في تحقيقه رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.

ويضم مجلس الإدارة، الاتحادات النوعية كل من إتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الإتحاد الرياضي المدرسي، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الإتحاد الرياضي للجامعات، الإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الإتحاد المصري لسباق الهجن، إتحاد شباب عمال مصر، إتحاد مراكز شباب مصر"

وناقش الاجتماع أيضا وضع خطط النشاط للاتحاد، وتشكيل لجنه لإعداد اللائحة الداخلية للاتحاد واختيار محي الدين محمود بدير مديرا تنفيذيا للاتحاد.

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