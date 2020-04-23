استمرار أعمال تطهير ونزع حشائش الترع بالبحيرة (صور)

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي ضرورة المتابعة اليومية لحاله المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه.





حيث قامت مديرية الري بالبحيرة بمتابعه استكمال أعمال صيانة مجمع رقم ٣ الإبراهيمية ضمن عمليه صيانة منطقه إيتاي البارود الثانيه وكذا تنفيذ عدد ٢ قرار إزالة بزمام هندسة ري الدلنجات وتفتيش ري الحاجر بالتعاون مع الوحدة المحلية ومركز شرطة كوم حمادة.





كما تم متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف فرنوي بهندسة صرف شبراخيت، والأعمال الترابية اللازمة لتوسيع وتعميق المصرف الرابط ومصرفي أيسر الرئيسي وأيمن الفرعي بحوض الرمال والبوصيلي برشيد تمهيدا للاستلام النهائي، وأعمال تطهير ونزع حشائش مصرف الخندق الغربي بهندسة صرف كوم حمادة.





بالإضافة إلي إصلاح العطل بسحارة مجمع 16 منطقة شابور أسفل ترعة النجيلة وطريق النجيلة بزمام هندسة صرف كوم حمادة، ومتابعه استكمال أعمال الصيانة اللازمة لبوابات فم ترعة الخندق الشرقي بالإدارة العامة لري غرب البحيرة، وأعمال تطهير ونزع حشائش ترعه فرع ٧ حرية بهندسة ري شمال التحرير تفتيش ري العامرية، ومتابعة أعمال تنفيذ حقليات على مجمع 19 دمسنا ضمن عملية صيانة شبكة الصرف المغطى لمنطقة دمسنا.





كما تم متابعة أعمال صب الخرسانة المسلحة لأرصفة وأسوار وبلاطه كوبري كيلو11 على مصرف العطف بزمام هندسة صرف المحمودية وذلك ضمن عمليه صيانة وترميم الكباري، وتطهير ونزع حشائش مصرف كفر بني هلال بهندسة صرف دمنهور، ومتابعة أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف وصلة الخندق بهندسة صرف دمنهور وترعه جنابية الطيرية البحرية بهندسة ري الخطاطبة.





وفي سياق متصل أكد محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بشوارع جلال والجمهورية والمحطة والمعهد الديني وطريق النصر واشتملت الأعمال وجود وحدات كنس الشارع وكذا أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والرصيف الفاصل للجانبين والأرصفة الجانبية وواجهات المحال والمنازل.



