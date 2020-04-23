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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.04% مع بداية تعاملات اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:56 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.04% خاسراً 0.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بمستهل التعاملات، 1.2 مليون سهم بقيمة 191.4 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.47%.

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