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مجلس الوزراء يعلن مواعيد الحظر في رمضان اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
يستعد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، للإعلان عن مواعيد الحظر المقررة في شهر رمضان الكريم، وهذا خلال مؤتمر صحفي.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء، تمديد حالة حظر التجول في إطار مكافحة الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين، كما سيمدد قرار غلق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم، وذلك لمنع أي تجمعات.

وكانت قد أعلنت الحكومة في الثامن من أبريل مد حظر التجول لمدة 15 يوما مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة 8:00 مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهىالمدة المعلن عنها اليوم الخميس 23 من أبريل الجاري.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان الكريم، حيث يوافق الجمعة الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلاديا والأول من رمضان لعام 1441 هجريا.

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