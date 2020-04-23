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موعد عرض مسلسل فالنتينو لـ عادل إمام في رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
اعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن القناة الناقلة لمسلسل"فلانتينو" ومواعيد عرضه، من خلال نشر بوستر المسلسل على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعرض المسلسل عبر شاشة "dmc" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة له في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل.

مسلسل "فلانتينو" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الزعيم عادل إمام وداليا البحيري ومحمد كيلاني وطارق الإيباري ورانيا محمود ياسين، ودلال عبدالعزيز وحمدي المرغني وسليمان عيد وبدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

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