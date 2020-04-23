البورصة المصرية تحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان









قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان والذي يبدأ من يوم 24-4-2020 كما يلي:-





1- أن تكون مواعيد جلسة التداول للسوق الرئيسي وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية تبدأ في الساعة 9:30 صباحاً.





2- أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحاُ حتى الساعة 9:45 صباحاً.





3- أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراَ.





4- أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 ظهراَ.





5- أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.





6- أن تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهراً وحتى الساعة 2:00 ظهرا



وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وأخر جلسة قبل شهر رمضان علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين وتجاوز المؤشر الرئيسي حاجز الـ 10ألف نقطة في أول نصف ساعة من بدء جلسة التداول



وربح رأس المال السوقى نحو 7 مليارات جنيه ليصل في تلك اللحظات إلى مستوى 551 مليار جنيه.







