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مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 والقنوات الناقلة له

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تخوض الفنانة غاده عادل السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "ليالينا 80"، ويعرض المسلسل على قناة "cbc".

و يُعرض مسلسل "ليالينا 80" على قناة "cbc" في تمام الساعة الثامنة مساءً،والإعادة الثانية له في تمام الساعة الواحدة في منتصف الليل، والإعادة الثالثة له في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات حتى الثمانينات،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح، بطولة غادة عادل،إياد نصار،خالد الصاوي،صابرين،نورهان، محمد الشقنقيري.

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