دولة جديدة تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن السلطات الصحية في فيتنام، أعلنت أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة في فيتنام، قد سجلت حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.

وقد وافق رئيس الوزراء الفيتنامي، جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

وفي وقت سابق، قررت السلطات في فيتنام، تمديد حالة الإغلاق العام في 12 مقاطعة لمدة 7 أيام للحد من انتشار كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأمرت السلطات الفيتنامية، بأغلاق أكبر المراكز الطبية في البلاد مستشفى "باخ ماي"، وطالبوا كل من زارها بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على الفور، بعد أن تعرض طاقم التمريض وعامل بقسم الأغذية للإصابة بالفيروس.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، طالبت وزارة الصحة الفتينامية كل من زاروا المستشفى منذ 12 مارس الجاري التواصل مع السلطات المحلية والخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.