Advertisements

دولة جديدة تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن السلطات الصحية في فيتنام، أعلنت أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.

 

وكانت وزارة الصحة في فيتنام، قد سجلت حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.

 

وقد وافق رئيس الوزراء الفيتنامي، جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

 

وفي وقت سابق، قررت السلطات في فيتنام، تمديد حالة الإغلاق العام في 12 مقاطعة لمدة 7 أيام للحد من انتشار كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأمرت السلطات الفيتنامية، بأغلاق أكبر المراكز الطبية في البلاد مستشفى "باخ ماي"، وطالبوا كل من زارها بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على الفور، بعد أن تعرض طاقم التمريض وعامل بقسم الأغذية للإصابة بالفيروس.

 

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، طالبت وزارة الصحة الفتينامية كل من زاروا المستشفى منذ 12 مارس الجاري التواصل مع السلطات المحلية والخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيتنام صفر اصابات دولة جديدة حجر منزلي حالة الاغلاق

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 9 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 21 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

صن داونز يصدم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار

منذ ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ ساعتين

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجمه إلى باريس

منذ 40 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل خامس وفاة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسبب انتشار فيروس كورونا.. فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها

تونس: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم