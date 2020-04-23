عرض احتراف يوناني لضم نجم الزمالك

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك عرض احتراف من الدوري اليوناني الممتاز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي أولمبياكوس اليوناني اهتمام كبير بضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف.

ولكن كان قد أكد النادي الأبيض أنه ليس لديه النيه نهائيا في بيع بن شرقي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.