Advertisements

عرض احتراف يوناني لضم نجم الزمالك

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك عرض احتراف من الدوري اليوناني الممتاز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأظهر نادي أولمبياكوس اليوناني اهتمام كبير بضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف.

 

ولكن كان قد أكد النادي الأبيض أنه ليس لديه النيه نهائيا في بيع بن شرقي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

 

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار

منذ أقل من ساعة

صن داونز يصدم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجمه إلى باريس

منذ 37 دقيقة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ ساعتين

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم